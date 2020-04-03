الاعلام الرقمي يعلن اضافة اسم العراق على قائمة المتداول في تويتر

وذكر المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "تويتر اضاف العراق الى قائمة المتداول بعد ان كان اسم العراق غير موجود أساساً في القائمة".

وأشار إلى انه "بإمكان المغرد ايضا معرفة ما يحدث بين المغردين الذين يتابعهم او ما يحدث في الرقعة الجغرافية التي يتواجد فيها".

