الاعلام الرقمي يعلن اضافة اسم العراق على قائمة المتداول في تويتر

أعلن مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، شركة تويتر قامت بإجراء تغييرات فيما يتعلق بالترند، اي قائمة المواضيع المتداولة على منصتها، في خطوة طال انتظارها من قبل المستخدمين في العراق.
وذكر المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "تويتر اضاف العراق الى قائمة المتداول بعد ان كان اسم العراق غير موجود أساساً في القائمة".
وأشار إلى انه "بإمكان المغرد ايضا معرفة ما يحدث بين المغردين الذين يتابعهم او ما يحدث في الرقعة الجغرافية التي يتواجد فيها".
وأشار إلى انه "بإمكان المغرد ايضا معرفة ما يحدث بين المغردين الذين يتابعهم او ما يحدث في الرقعة الجغرافية التي يتواجد فيها".
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