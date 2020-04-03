'سكر وزيت وطحين ورز'.. التجارة تطمئن المواطنين: مستمرون بتجهيزها لكم

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "ملاكات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وتصنيع وتجارة الحبوب مستمرة بعمليات تجهيز المواطنين بالمفردات الاساسية من المواد الغذائية (سكر،زيت الطعام ،الطحين .الرز) في آذار وجبة جديدة والهدف منها تأمين هذه المفردات خلال ايام الحظر فضلا عن خلق حالة من التوازن والاستقرار في السوق المحلية".

واضافت، ان"الوزارة بحاجة الى تخصيصات مالية جديدة بهدف اجراء تعاقدات مع مناشئ وطنية واجنبية لتأمين وجود المواد الغذائية الاساسية التي يحتاحها المواطن وتحسبا للظروف الطارئة التي تواجه البلاد في طل تهديدات خطر كورونا ".

واشارت الى، ان"اليات زيادة عدد المفردات الغذائية في سلة البطاقة التموينية وزيادة عدد وجبات التجهيز مرتبط بقانون الموازنة العامة للدولة وقرارات تشريعية من خلال تخصيص اموال اضافية تتيح لهذه الوزارة الامكانية في التعاقد لشراء مواد جديدة وزيادة عدد الوجبات التي تجهز للمواطنين في اطار برنامج البطاقة التموينية التي يتم فيه تجهيز اكثر من 38 مليون مواطن عراقي".



وطمأنت الوزارة، المواطنين، بـ"استعدادها لايصال الحصة المقررة من المفردات الاساسية للفترة المقبلة في ضوء اليات التعاقد التي تجري مع مناشئ وطنية واجنبية والاستعداد لاستقبال الموسم التسويقي لمحصول الحنطة الذي يشكل اولوية مهمة في عمل الوزارة لتأمين الخزين الاستراتيجي من هذا المحصول.