عضو بالحكمة يحذر المواطنين من 'فيروس اكثر شدة وفتكا من كورونا'

حذر عضو كتلة الحكمة النيابية محمد الكاش، الجمعة، المواطنين مما وصفه "فيروس اكثر شدة وفتكا من كورونا" في اشارة الى الدعوات باطلاق عفو عن بعض السجناء، لافتا الى أن السجون العراقية لم تسجل أي اصابة بالفيروس وهناك دول كبيرة عدد الإصابات بها الاف وسجلت سجونهم بعض الإصابات ولم تقوم بإطلاق سراح سجين واحد.
وأوضح، "لا نستغرب من هذه الأصوات سواء من مسؤولين حكوميين او برلمانيين او بعض من المنظمات والنقابات والقنوات المأجورة التي كان لها دورا بارزا في اشاعة الفوضى بالبلد"، موجها "سؤال الى رئيس الجمهورية الا كان الاجدر بك ان تصادق على احكام الإعدام قبل ان تطلب من رئيس الوزراء إصدار عفوا عن بعض هؤلاء".
وتابع، أن "هناك آلاف المجرمين حكم عليهم بالإعدام بقضايا ارهاب واكتسب حكمهم الدرجة القطعية ولم ينفذ بهم منذ عقد من الزمن ومنهم ازلام النظام السابق، اضف الى ذلك بان السجون والمعتقلات العراقية لم تسجل أي اصابة بفيروس كورونا وهناك دولا كبيرة عدد الإصابات بها آلاف المرات بعدد الإصابات بالعراق مثل الولايات المتحدة الامريكية ورغم تسجيل بعض الإصابات في سجونهم ولكن لم تقوم بإطلاق سراح سجين واحد".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، اقترح، في وقت سابق على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي باتخاذ اجراءات قانونية بتخفيض اعداد الموقفين والمحكومين.
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