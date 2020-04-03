صحة النجف تعلن تماثل 9 مصابين بفيروس كورونا للشفاء

أعلنت مديرية الصحة في محافظة النجف، الجمعة، عن تماثل تسعة مصابين بفيروس كورونا الى الشفاء.
وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "9 حالات مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، اليوم".
يشار الى أن المديرية أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس.
يشار الى أن المديرية أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس.
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