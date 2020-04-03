صحة النجف تعلن تماثل 9 مصابين بفيروس كورونا للشفاء

وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "9 حالات مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، اليوم".

يشار الى أن المديرية أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس.

