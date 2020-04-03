بالفيديو.. طبيبة كويتية تعلن اكتشافها علاجا لفيروس كورونا

اعلنت الدكتورة "أمل الانصاري" من دولة الكويت اكتشافها علاجا لمرض فيروس كورونا ، مشيرة الى أنها قامت بتسليمه لوزير الصحة الكويتي. كما انتقدت الانصاري، التقليل من الباحثين العرب والاهتمام بعلماء الصين والمانيا والولايات المتحدة وغيرها، مؤكدة ان اكتشافها سيخدم البشرية عامة. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للطبية الكويتية ، وهي تشرح اكتشافها الاخير.

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