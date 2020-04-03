القبض على ٣٠ مخالفا لحظر التجوال في بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، عن القبض على ٣٠ مخالفا لحظر التجوال في العاصمة.



وأضافت، أنه "تم تسليم المخالفين إلى مراكز الشرطة اصوليآ".

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "من خلال تطبيق وتنفيذ التعليمات الصادرة من خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بتطبيق حظر التجوال ضمن العاصمة بغداد، تمكنت دوريات شرطة نجدة بغداد من القبض على ٣٠ شخصا في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وذلك لمخالفتهم ضوابط حظر التجوال".وأضافت، أنه "تم تسليم المخالفين إلى مراكز الشرطة اصوليآ".

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