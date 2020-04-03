النجف تطالب بصرف منحة عاجلة للمتضررين من حظر التجول

طالب محافظ النجف، الجمعة، الحكومة الاتحادية بانصاف الذين تضرروا من جراء حظر التجول، داعيا اياها لإطلاق منحة عاجلة لاهالي المحافظة.
وقال لؤي الياسري، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "ندعو الحكومة الاتحادية ووزارة المالية لاطلاق منحة عاجلة لمواطني ابناء النجف الكرام توزع من خلال البطاقة التموينية من أجل أنصاف الذين تضرروا من جراء حظر التجول".
واكد الياسري، على ضرورة "تخفيف معاناة المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود في هذه الظروف العصيبة"، مضيفا "يجب أن تكون المنحة تلائم احتياجات المواطن".
واكد الياسري، على ضرورة "تخفيف معاناة المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود في هذه الظروف العصيبة"، مضيفا "يجب أن تكون المنحة تلائم احتياجات المواطن".
واشار الياسري، الى أن خلية الازمة بالمحافظة تعمل بشكل مستمر مع الخيرين والميسورين والمواكب الحسينية والمنظمات وجميع الفعاليات لتخفيف المعاناة وهذا الامر يتطلب دعم حكومي عالي المستوى.
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