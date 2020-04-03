البصرة: اكتساب 10 حالات للشفاء من فيروس كورونا

اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الجمعة، ان 10 حالات جديدة بالمحافظة اكتسبت الشفاء من فايروس كورونا وقال العيداني في تصريح نقله التلفزيون الرسمي إن "10 حالات جديدة اكتسبت الشفاء من فايروس كورونا". وكانت دائرة صحة محافظة البصرة اعلنت، الثلاثاء الماضي، الموقف اليومي للمصابين والمشافين من فيروس كورونا، مشيرة الى ان العدد التراكمي للمصابين بلغ ٩٥ ، والراقدين تحت الحجر الصحي ٧٩، الوفيات بلغت تسع حالات، والشفاء التام سبع حالات.

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