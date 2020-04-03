الصحة الإيرانية: تسجيل 2715 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 3294 والإصابات إلى 53183، لافتة إلى أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا ارتفع إلى 17935.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن 4035 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.