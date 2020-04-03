الزرفي يدعو لتنشيط القطاع الخاص و'تحريك الكتلة النقدية المتداولة'

وقال الزرفي في بيان، إنه استقبل بمقر اقامته في بغداد، وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد، ورئيس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص.

وبحسب البيان، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع المالي والاقتصادي، وتداعيات فايروس كورونا وانهيار اسعار النفط وتاثيراتها على مجمل الاوضاع في البلد .



وشهد اللقاء الاطلاع على معدلات الفقر، واعداد الموظفين والمتقاعدين والعاطلين والكسبة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية.، كما جاء في بيان الزرفي.

وأوضح الزرفي في بيانه، أنه تم التاكيد على اهمية تنشيط القطاع المصرفي، وتحريك الكتلة النقدية المتداولة، واعداد الخطط والبرامج المالية والاقتصادية لمواجهة الركود الحالي، وتنشيط القطاع الخاص، وتطوير النشاط الاستثماري، وخفض وترشيد الانفاق وتقليل الهدر المالي.

