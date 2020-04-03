في ظل مواجهة جائحة كبيرة.. مرجع يدعو السياسيين لترك الخلافات جانبا

وقال المدرسي خلال كلمته الأسبوعية التي تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "البلد أمانة الله سبحانه في أعناقهم، ولا زال البعض يبحث عن المصالح الحزبية الضيقة، الأمر الذي يستتبع حساباً إلهیاً عسيراً، فإن العدل يسع الجميع، فيجب على الساسة في العراق ترك الخلافات الحزبية جانباً لأجل مصلحة البلد في هذا الظرف العسير بالتحاور الجاد والمصالحة المبنية على قيمة العدل، حيث يواجه البلد جائحةً كبيرة.وبيّن، أن "جائحة كورونا العالمية شكّلت صدمةً كبيرة للبشرية جمعاء، للكشف عن إنحرافاتهم وسلبياتهم، والتفكير الجادّ في تصحيحها، فالقوى الكبرى التي استطاعت بناء أكبر ترسانة حربية في العالم بدت تعاني من هذه الجائحة، الأمر الذي لم يكن ليصدقه أحدٌ قبل ستة أشهر من اليوم، بسبب تغطية الإعلام المزيّف للحقائق"، متسائلا "أما كان من الأجدر للولايات المتحدة التي بذلت سبعة ترليونات من الدولارات في غزو العراق إنطلاقاً من أكاذيبهم، أن تبذل نصف هذا المبلغ على التأمين الصحي لشعبها؟".وأكّد المدرسي أن "ذات الصدمة كشفت لنا نقاط الضعف في بلداننا في المنطقة أيضاً، من النقص في البنى التحتية الصحية، وعدد الأطباء"، داعياً إلى "التوبة إلى الله من الإنحرفات، والبحث عن الأخطاء السابقة لإصلاحها، لأن العودة إلى الله تعني العودة إلى العقل والضمير".

ودجعا المدرسي الى "إعادة النظر في إدارة الأنظمة المرعيّة في بلداننا في الجانب الطبي، سواء على مستوى البنى التحتية كالمستشفيات والمراكز الطبية أو على المستوى الإنساني، وضرورة تخصيص المزيد من الميزانيات، التي لم تكن كافيةً أو كانت تصرف في المجالات الخاطئة".

وتابع، "إننا إذ نثّمن جهود الكوادرالطبية، الذين جاهدوا وناضلوا في هذه الفترة في الخط الأول من مواجهة جائحة الكورونا، والذين ضحّى كثيرٌ منهم بحياته، ويعيش الآخرون منهم أياماً صعبة، كما يعيش المقاتل في ساحات القتال"، مؤكدا على "ضرورة تقدير جهودهم وتكريمهم، ووضع الميزانيات التي تعينهم في أعمالهم".

واشار الى اهمية "الإكثار من مراكز الدراسات في المجتمع، في مختلف الحقول، لدراسة سبل معالجة الاخطاء السابقة، ووضع خارطة طريقٍ للخمسة وعشرين سنة القادمة في مختلف المجالات، لئلا تبتلى الأجيال القادمة كما ابتلي هذا الجيل، وايضا التفكير الجاد في تصحيح المناهج التربوية في المراكز التعليمية، ليكون تربية الإنسان مقدماً على تعليمه، لكي لا نرى ظاهرة التفكير في الوظيفة والمصلحة الخاصة لدى المتخرّج من الجامعات، مقدمةً على خدمة البلد والوطن".

