هولندا تتبرّع بـ 2 مليون دولار للعراق دعما لجُهُود مكافحة كورونا

وتوقفت الدراسة بشكل عام في عموم العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر تجول على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد

وقرر مجلس الوزراء العراقي تمديد حظر التجول في عموم البلاد الى الحادي عشر من نيسان المقبل.



وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، الخميس 2 نيسان، ارتفاع حالات الاصابة ب‍فيروس كورونا المستجد في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 772 حالة اصابة، و54 حالة وفاة، فيما اشارت الى ان حالات الشفاء بلغت 202.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.