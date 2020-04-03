نائبة عن الفتح تتهم صالح بالسعي لفرض إرادة أميركا على القوى السياسيّة

رأت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق ابراهيم الحامديي، الجمعة، أن رئيس الجمهورية برهم صالح يحاول جاهداً أن يفرض إرادة أميركا على القوى السياسيّة عبر خرق الدستور، مشيرة الى أن تحالفها سيتخذ خطوات قضائيّة وتصعيديّة بحق تصرفات صالح العشوائيّة وغير المسؤولة.
وأضافت، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح وبتحركٍ شخصيٍ وفرديٍ غير مسؤول ولا مبرّر له، يحاول جاهداً أن يفرض إرادة أميركا على القوى السياسيّة عبر خرق الدستور، سيما عندما أرادت عجلة التغيّير أن تشكل حكومة سليمة من رحم الشعب ومعاناته".
وتابعت، أن "تنصيب الزرفي بهذه الطريقة العشوائيّة واختيار شخصية عليها الكثير من الشبهات، هو دليل واضح على محاولة رئيس الجمهورية إبقاء الوضع السياسيّ والحكوميّ بفراغٍ تام، وهي خطوة يتخذوها لضمان استمرار تعطيل تشكيل الحكومة، وبعد إن باتَ لنا واضحاً هذا الأمر سنتخذ خطوات قضائيّة وتصعيديّة بحق تصرفات صالح العشوائيّة وغير المسؤولة".
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