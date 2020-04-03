ترامب يخضع مجددا لاختبار كورونا.. والبيت الأبيض يعلنها

وذكر خطاب من شون كونلي طبيب ترامب أنه خضع للاختبار للمرة الثانية. وخضع ترامب لذات الاختبار الشهر الماضي بعد أن التقى مسؤولا برازيليا ثبت بعد ذلك إصابته بالمرض.

وقال كونلي في الخطاب الذي نشره البيت الأبيض إن ترامب تم فحصه هذه المرة باختبار جديد سريع ظهرت نتائجه خلال 15 دقيقة وقال "إنه بصحة جيدة دون أي أعراض".