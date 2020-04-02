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عمليات بغداد تعلن حصيلة المخالفين لقرار الحظر والعجلات التي تم احتجازها

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، حصيلة المخالفين لقرار الحظر والعجلات التي تم احتجازها.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم الثاني من نيسان، من القاء القبض على ٨٨٤٥ مخالفاً، كما حجزت ٧٦٦ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٣٢٢٤٠ غرامة".

 

واضافت انها "مستمرة في تطبيق حظر التجول الوقائي وبمهنية عالية حفاظاً على الأهالي".

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