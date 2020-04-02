اعتقال ١٠ متهمين برفع أسعار المواد الغذائية في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات الجريمة المنظمة في نينوى، الخميس، أعتقال ١٠ متهمين برفع أسعار المواد الغذائية في نينوى وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على ١٠ متهمين من خلال انتشار مفارزها في المحافظة تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من المراجع من أجل السيطرة على أسعار المنتجات الغذائية وللحد من استغلال بعض التجار وضعفاء النفوس للأوضاع الصحية الحالية".



وأَضافت أن المعتقلين "قاموا برفع اسعار المنتجات والبضائع عن باقي المحلات الخاصة ببيع تلك المنتجات والمحاصيل الزراعية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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