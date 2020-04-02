بالوثائق.. صالح يدعو عبد المهدي باتخاذ اجراءات قانونية بتخفيض اعداد الموقفين

تنشر الخليج 365، بالوثائق اقتراح رئيس الجمهورية برهم صالح على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي باتخاذ اجراءات قانونية بتخفيض اعداد الموقفين والمحكومين. وأدناه نص الوثائق:

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