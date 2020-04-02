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بالوثائق.. صالح يدعو عبد المهدي باتخاذ اجراءات قانونية بتخفيض اعداد الموقفين

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تنشر الخليج 365، بالوثائق اقتراح رئيس الجمهورية برهم صالح على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي باتخاذ اجراءات قانونية بتخفيض اعداد الموقفين والمحكومين.

وأدناه نص الوثائق:

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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