الخارجية تتكفل بنقل جثمان عراقي تعرض لحادث في فرنسا

اعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن تكفلها بنقل جثمان عراقي تعرض لحادث في فرنسا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بتوجيه من وزير الخارجية محمد علي الحكيم وزارة الخارجية تتكفل بنقل جثمان شاب عراقي تعرض لحادث في فرنسا، على نفقتها الخاصة".



وأضاف أن "سفارة جمهورية العراق في باريس تقوم بالإجراءات اللازمة لتوصيل الجثمان إلى أهل المتوفي، وتوفر سكن خاص داخل السفارة لمواطنين عراقيين لحين عودتهم إلى العراق".

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