أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز الـ400 في سويسرا

قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا اليوم الخميس، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 432 حالة من 378 يوم الأربعاء.

وأضافت وكالة الصحة أن عدد الإصابات ارتفع إلى 18267 من 17139 إصابة.



وكان مدير إدارة الأمراض المعدية في وكالة الصحة الاتحادية السويسرية دانييل كوخ، قد حذر مطلع الأسبوع من أن المستشفيات في البلاد "قد تنهار"، في حال استمر انتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عالميا اقترب من المليون، فيما تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر بؤر الوباء.