اخبار العالم / اخبار العراق

النفط تعلن تخصيص مليار و800 مليون دينار لدعم الجهود الصحية في تسع محافظات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت وزارة النفط، الخميس، عن تخصيص مليار و800 مليون دينار لدعم الجهود الصحية في تسع محافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان قد ترأس اجتماعاتٍ عدةٍ مكثفة مع المسؤولين في الشركات النفطية والدوائر المعنية فيها لمراجعة وبحث احتياجات محافظاتنا العزيزة لمواجهة تفشي وباء فايروس المستجد من خلال تقديم المساعدات العاجلة التي تشمل الدعم المالي وتوفير المواد والمستلزمات الصحية الضرورية بالإضافة إلى توفير الابنية وغيرها من الاحتياجات".

 

وأشار جهاد إلى أن "الوزارة قررت تخصيص مليار وثمانمائة مليون دينار من صندوق اللجنة المركزية لتبرعات الموظفين والعاملين في القطاع النفطي لدعم تسعِ مُحافظاتٍ هي (نينوى ، الانبار ،المثنى ، الديوانية ، صلاح الدين ، كربلاء ، النجف ، ديالى ، بابل ) وبواقع مائتي مليون دينار لكل محافظة".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفط تعلن تخصيص مليار و800 مليون دينار لدعم الجهود الصحية في تسع محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا