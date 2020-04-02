وافقت الوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية على السماح بإجراء اختبارات لمادة مستخرجة من دودة الأرينيكول، واستخدامها كناقل أوكسجين لأشخاص وضعوا في الإنعاش نتيجة نقص الأكسجين في الدم.



وتؤكد الدراسات التي قام بها المختبر، أن الهيموغلوبين لدى الدودة الرملية يساهم بنقل الأوكسيجين أكثر بـ40 مرة من الهيموغلوبين في جسم الإنسان. وقال مختبر Hemarina الذي يديره عالم البيولوجيا الفرنسي فرانك زال، إنه بدأ في إرسال مادة الـ Hemo2life، المستخرجة من هيموغلوبين دودة الأرينيكول (الدودة الرملية)، إلى كل من مستشفى "جورج بومبيدو" ومستشفى "لابيتييه سالبيتريير"، لاستخدامها كناقل للأوكسجين لدى أشخاص يعانون مع نقص الأكسجة في الدم، تزامنا مع تفشي كورونا في البلاد.وتؤكد الدراسات التي قام بها المختبر، أن الهيموغلوبين لدى الدودة الرملية يساهم بنقل الأوكسيجين أكثر بـ40 مرة من الهيموغلوبين في جسم الإنسان. وأكدت وسائل إعلام فرنسية أن 10 مرضى سيخضعون لتجارب المادة المذكورة في المستقبل القريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. بصيص أمل تمنحه 'الأرينيكول' للمصابين بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.