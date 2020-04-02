النقابة: الصحفيون المكلفون بواجبات اعلامية مستثنون من اجراءات حظر التجوال

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أكدت نقابة الصحفيين ، الخميس، على ضرورة استثناء الصحفيين المكلفين بواجبات اعلامية في قنواتهم مستثنون من اجراءات حظر التجوال.
وقالت النقابة إنها ترى ان تحديد اسماء الكوادر الاعلامية ووضع قوائم في السيطرات اجراء غير عملي كونه سيعرقل عمل السيطرات الامنية والجهات المكلفة بأجراءات حظر التجوال فضلاً عن تأخير عمل الكوادر الاعلامية المكلفة بواجبات من قبل مؤسساتهم الاعلامية، مؤكدة ان المهم في هذا الاجراء هو ان يحمل الشخص المكلف بواجب اعلامي والذي يعمل في القنوات التلفزيونية والاذاعية والاخبارية الهوية الصادرة من القناة التي يعمل فيها او تخويل منها او هوية نقابة الصحفيين العراقيين المجددة لعام 2020 وهذا ما تم ابلاغه للجهات المعنية .
وتدعو نقابة الصحفيين العراقيين ايضاً الصحفيين غير المكلفين بواجبات اعلامية عدم الخروج من مساكنهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة عوائلهم كما وتدعوهم الى اتخاذ كافة اجراءات الوقاية والحماية من خطر هذا الفايروس وليحفظ الله العراق وشعبه الكريم من كل سوء .
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