النقابة: الصحفيون المكلفون بواجبات اعلامية مستثنون من اجراءات حظر التجوال

وقالت النقابة إنها ترى ان تحديد اسماء الكوادر الاعلامية ووضع قوائم في السيطرات اجراء غير عملي كونه سيعرقل عمل السيطرات الامنية والجهات المكلفة بأجراءات حظر التجوال فضلاً عن تأخير عمل الكوادر الاعلامية المكلفة بواجبات من قبل مؤسساتهم الاعلامية، مؤكدة ان المهم في هذا الاجراء هو ان يحمل الشخص المكلف بواجب اعلامي والذي يعمل في القنوات التلفزيونية والاذاعية والاخبارية الهوية الصادرة من القناة التي يعمل فيها او تخويل منها او هوية نقابة الصحفيين العراقيين المجددة لعام 2020 وهذا ما تم ابلاغه للجهات المعنية .

وتحيي النقابة جميع الصحفيين والاعلاميين الذين تواجدوا في موقع الصد الاول مع الكوادر الطبية في بغداد والمحافظات لتغطية اجراءات الوقاية من هذا الوباء الخطير والقيام بحملات توعية وتثقيف للحد من خطورته.

وتدعو نقابة الصحفيين العراقيين ايضاً الصحفيين غير المكلفين بواجبات اعلامية عدم الخروج من مساكنهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة عوائلهم كما وتدعوهم الى اتخاذ كافة اجراءات الوقاية والحماية من خطر هذا الفايروس وليحفظ الله العراق وشعبه الكريم من كل سوء .

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