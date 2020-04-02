محافظ واسط يعلن استثناء 'شرائح فلاحية' من حظر التجوال

وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، الخميس، مديرية شرطة المحافظة بتسهيل حركة عبور بعض "الشرائح الفلاحية" من إجراءات حظر التجوال في المحافظة.



وأوضح المياحي، أن "الشرائح المشمولة هي: موضوع نقل الأعلاف ومتطلبات العلاج البيطرية الخاصة بالدواجن، وعملية نقل أصحاب المجازر من وإلى مجازرهم، وعملية نقل الدجاج الحي من الحقول وإلى المجازر، وتسويق البيض، وعملية نقل الحليب ومشتقاته، ومتابعة المناحل من قبل النحالين، وعملية نقل الحاصدات ومتطلبات صيانتها،وأصحاب المفاقس، وأصحاب المشاتل، نقل الأسماك، وعملية استلام ونقل الأسمدة من التجهيزات الزراعية".



ولفت المياحي، إلى "تسهيل عملية التجهيز في مواقع الشعير العلفي، وتسهيل حركة الأطباء البيطريين ومنتسبي الثروة الحيوانية لمتابعة مشاريع الثروة الحيوانية ضمن حدود المحافظة، ونقل الوقود والمشتقات النفطية الخاصة بالحصاد والحراثة والمضخات الأروائية". وقال المياحي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تتطلب مزيداً من الإجراءات لتحديد حركة المواطنين للمحافظة على سلامتهم، ومنعا لانتشار فايروس كورونا ، ولكون محافظة واسط تسهم في تعزيز الكثير من المتطلبات الغذائية لعموم البلاد، نسبنا تسهيل مهمة الشرائح الفلاحية طيلة فترة حظر التجوال".وأوضح المياحي، أن "الشرائح المشمولة هي: موضوع نقل الأعلاف ومتطلبات العلاج البيطرية الخاصة بالدواجن، وعملية نقل أصحاب المجازر من وإلى مجازرهم، وعملية نقل الدجاج الحي من الحقول وإلى المجازر، وتسويق البيض، وعملية نقل الحليب ومشتقاته، ومتابعة المناحل من قبل النحالين، وعملية نقل الحاصدات ومتطلبات صيانتها،وأصحاب المفاقس، وأصحاب المشاتل، نقل الأسماك، وعملية استلام ونقل الأسمدة من التجهيزات الزراعية".ولفت المياحي، إلى "تسهيل عملية التجهيز في مواقع الشعير العلفي، وتسهيل حركة الأطباء البيطريين ومنتسبي الثروة الحيوانية لمتابعة مشاريع الثروة الحيوانية ضمن حدود المحافظة، ونقل الوقود والمشتقات النفطية الخاصة بالحصاد والحراثة والمضخات الأروائية".

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