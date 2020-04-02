أكد مصدر في وزارة الصحة، الخميس، "عدم التزام" وزارة المالية بتعهداتها تجاه الصحة، بشأن أزمة انتشار فايروس كورونا في البلاد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة المالية لم تتلزم بتعهداتها حول فايروس كورونا تجاه وزارة الصحة". ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفايروس كورونا في العراق، بحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة أمس الأربعاء، ٧٢٨ حالة ، بينها 52 حالة وفاة، و182 حالة شفاء.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: المالية لم تلتزم بتعهداتها بشأن فايروس كورونا تجاه وزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.