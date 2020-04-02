نائب كردي: أنا و 8 نواب احبطنا محاولة لتخفيض رواتب موظفي الاقليم

وقال النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، في بيان صحفي، إن وسائل الاعلام نقلت عن رئيس حكومة الاقليم بأنه بصدد تخفيض رواتب الموظفين بسبب الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها دول العالم ومنها العراق نتيجة لتفشي فيروس " كورونا "وانخفاض اسعار النفط.واضاف، أنه وثمان نواب اخرين من كتل كردستانية مختلفة هم "احمد حمه رشيد، غالب محمد علي، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، رابون معروف، مثنى امين، سروه ونس عمر، هوشيار عبد الله، وضعوا حداً لامكانية اصدار مثل هذا القرار.

واشار الى نه والنواب الثمانية اطلقوا تحذيرات لحكومة الاقليم بانهم سيلجأون للطرق القانونية والسياسية لحل هذا الموضوع واصدار قرارات بالضد من الاجراءات التعسفية التي تتخذ تجاه موظفي الاقليم، على اعتبار ان رواتبهم ترسل من بغداد شهرياً ومؤمنة بالكامل اسوة باقرانهم في باقي المحافظات ولا يمكن تخفيضها على الاطلاق.



وأوضح أن حكومة اقليم كردستان، تراجعت عن خطتها لتخفيض رواتب موظفي الاقليم والتي كان يمكن ان تطبقها لولا الجهود المبذولة من قبل هؤلاء النواب.

واعتبر شمس الدين، ان الاوان قد حان ليعيش موظفي الاقليم اوضاعاً اقتصادية جيدة ومريحة في ظل العلاقات المتميزة بين المركز والاقليم بعد معاناتهم خلال السنوات الماضية من شظف العيش بسبب صعوبة الاوضاع المالية والخلافات المستمرة مع الحكومة الفيدرالية.