كشف نائب كردي، الخميس، عن تراجع حكومة اقليم كردستان عن قرار يقضي بتخفيض رواتب موظفيها، مشيرا الى أنه و 8 نواب اخرين "وضعوا حدا" لمحاولة اصدار مثل هذا القرار.
واضاف، أنه وثمان نواب اخرين من كتل كردستانية مختلفة هم "احمد حمه رشيد، غالب محمد علي، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، رابون معروف، مثنى امين، سروه ونس عمر، هوشيار عبد الله، وضعوا حداً لامكانية اصدار مثل هذا القرار.
واشار الى نه والنواب الثمانية اطلقوا تحذيرات لحكومة الاقليم بانهم سيلجأون للطرق القانونية والسياسية لحل هذا الموضوع واصدار قرارات بالضد من الاجراءات التعسفية التي تتخذ تجاه موظفي الاقليم، على اعتبار ان رواتبهم ترسل من بغداد شهرياً ومؤمنة بالكامل اسوة باقرانهم في باقي المحافظات ولا يمكن تخفيضها على الاطلاق.
وأوضح أن حكومة اقليم كردستان، تراجعت عن خطتها لتخفيض رواتب موظفي الاقليم والتي كان يمكن ان تطبقها لولا الجهود المبذولة من قبل هؤلاء النواب.
واعتبر شمس الدين، ان الاوان قد حان ليعيش موظفي الاقليم اوضاعاً اقتصادية جيدة ومريحة في ظل العلاقات المتميزة بين المركز والاقليم بعد معاناتهم خلال السنوات الماضية من شظف العيش بسبب صعوبة الاوضاع المالية والخلافات المستمرة مع الحكومة الفيدرالية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب كردي: أنا و 8 نواب احبطنا محاولة لتخفيض رواتب موظفي الاقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.