افادت وسائل اعلام، الخميس، بدخول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين دخلا في العزل الصحي "الالزامي"، وذلك بعد الاعلان عن اصابة وزير الصحة بفيروس كورونا يتبع..

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة وزير الصحة الإسرائيلي.. نتنياهو ورئيس الموساد في الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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