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صحة الديوانية تصدر بيانا بعد تسجيل اصابة بكورونا اليوم بالمحافظة

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اصدرت دائرة صحة الديوانية، الخميس، بيانا بعد تسجيل اصابة بكورونا اليوم بالمحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مختبرات الصحة العامة سجلت حالة جديدة بفيروس المستجد في محافظة الديوانية في قضاء غماس".

 

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واضافت انه "بذلك يصبح مجموع الحالات المشخصة في الديوانية 7 حالات، ومجموع حالات الشفاء 3 حالات، ومجموع الوفيات حالة واحدة لرجل كان يعاني من سرطان الرئة".

 

وشددت الدائرة "على أتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بحق الملامسين"، داعية "جميع المواطنين الى الالتزام بحظر التجوال".

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