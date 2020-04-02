ملف العراق والأردن ما يزال قائماً.. تمديد فترة الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027

رياضة 2020-04-02 | 10:20 609 مشاهدة أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، عن تأجيل الموعد النهائي لاستقبال طلبات استضافة كأس أمم آسيا 2027، من 31 اذار إلى 30 حزيران 2020، وذلك في ظل انتشار فايروس كورونا



وكانت وكتب الاتحاد القاري عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "القرار أتخذ في ظل انتشار وباء فايروس كورونا، من أجل منح فرصة كافية لأعضاء الاتحاد، الذين تأثر أغلبهم من انتشار الفايروس، للقيام بأعمالهم الداخلية".وكانت السعودية الوحيدة حتى الآن التي تقدمت بطلب استضافة نسخة 2027، فيما أعرب الاتحادان الأردني والعراقي في كانون الأول الماضي عن عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة النهائيات المقررة بنسختها المقبلة في الصين عام 2023. وأعلن الاتحاد الآسيوي في نهاية العام الماضي أنه يرغب في منح حق استضافة نسخة 2027 في وقت مبكر، إفساحاً بالمجال لمزيد من الوقت من أجل التنظيم.

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