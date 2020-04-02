أمانة بغداد: لن نستثني منطقة او حيا من التعفير وان كان زراعيا

أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن استمرار حملات التعفير والتعقيم التي تقوم بها لدعم جهود الكوادر الصحية في مواجهة فايروس كورونا ولعموم مدينة بغداد.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخ ة منه ان "حملاتها مستمرة وبشكل يومي ولا تستثني منطقة او حي حتى وان كانت عشوائية او زراعية".
واضافت انها "قامت بحملات لتعفير عدد من المناطق المذكورة مثل قطاع صفر وحي المنتظر والدسيم ضمن مدينة الصدر وحي النورين وقرية عبيد والقرية الفلاحية وحي عمار بن ياسر ضمن منطقة المعامل وغيرها من المناطق"، لافتة الى ان "حملاتها مستمرة وتشمل جميع القواطع البلدية".
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