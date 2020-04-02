تسجيل 6 وفيات و771 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت السلطات الروسية، عن تسجيل ست وفيات و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، 595 منها في موسكو.
وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا اليوم، في تقريرها اليومي، إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا بلغت بهذه الوفيات الجديدة 30 شخصا، مضيفة أن ثلاثا من الوفيات الجديدة سجلت في موسكو وحالة أخرى في مقاطعتها، بالإضافة إلى تسجيل وفاة واحدة في كل من إقليم بيرم وجمهورية الشيشان.
في الوقت نفسه، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا إلى 3548 شخصا، وسجلت حالات الإصابة الجديدة في 29 من أقاليم البلاد.
وغادر 45 شخصا المستشفيات الروسية منذ أمس بعد تشافيهم بالكامل من الفيروس، وارتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 235 شخصا.
في الوقت نفسه، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا إلى 3548 شخصا، وسجلت حالات الإصابة الجديدة في 29 من أقاليم البلاد.
وغادر 45 شخصا المستشفيات الروسية منذ أمس بعد تشافيهم بالكامل من الفيروس، وارتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 235 شخصا.
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