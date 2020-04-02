نائب يحمل صالح مسؤولية اي تداعيات ويتهمه بمحاولة ابقاء السلطة التنفيذية بفراغ دستوري

اتهم النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، رئيس الجمهورية بمحاولة ابقاء السلطة التنفيذية في حالة فراغ دستوري وقانوني لضمان استمرار هيمنته وتصدره للمشهد السياسي، فيما شدد على ان القوى الوطنية لن تبقى متفرجة او ساكتة.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية يعي جيدا ان المكلف عدنان الزرفي لن يمر داخل قبة البرلمان، كما يعلم جيدا بان تمريره معناه اطلاق رصاصة الرحمة على العملية الديمقراطية في العراق، لكنه ورغم كل هذا فقد عمد على خرق الدستور وتقديمه كمرشح جدلي بامتياز لضمان بقاء الفراغ الدستوري لفترة اطول"، مبينا ان "45 يوما ضاعت في وقت تكليف المرشح السابق محمد توفيق علاوي واليوم ستمضي نفس الفترة ويعود الوضع الى المربع الاول وتبقى حكومة تصريف الاعمال بصلاحيات محدودة رغم حجم التحديات والمخاطر التي يعيشها البلد امنيا وصحيا واقتصاديا".

واضاف التميمي، ان "رئيس الجمهورية عمل بشكل واضح على ايصال الوضع الى ماهو عليه، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن اي تداعي يحصل لاسمح الله بالوضع العام بالبلد، مايجعله مسؤولا امام القانون والشعب العراقي عن كل ما جرى ويجري من فوضى يعيشها البلد"، مشددا على ان "القوى الوطنية لن تبقى متفرجة او ساكتة عن تلك الفوضى وسنعمل بكل قوة لوضع النقاط على الحروف والدفاع عن المكاسب الشعبية ومطالب الجماهير، وسنعمل على محاسبة وفضح كل من اراد الشر بالعراق وشعبه".