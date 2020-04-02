رويترز: المخابرات الأمريكية تتتبع خيوط لعبة هجوم إيراني في العراق

قال مسؤول أمريكي في تصريح لوكالة "رويترز"، إن مخابرات بلاده، تتتبع منذ فترة خيوط لعبة تشير إلى احتمال هجوم إيراني في العراق أو اعتداء من قوى تدعمها طهران هناك.

واضاف المسؤول، إن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية في العراق، تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن نفيه، وليس على غرار الضربة الصاروخية التي شنتها طهران في العراق في يناير.



وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في تغريدة له امس الاربعاء، إن " ‏‏إيران وأذرعها تخطط لشن هجوم مباغت ضد القوات الأمريكية في العراق". واضاف المسؤول، إن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية في العراق، تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن نفيه، وليس على غرار الضربة الصاروخية التي شنتها طهران في العراق في يناير.وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في تغريدة له امس الاربعاء، إن " ‏‏إيران وأذرعها تخطط لشن هجوم مباغت ضد القوات الأمريكية في العراق". وأضاف "ستدفع الثمن غاليا إذا قامت بذلك". ولم يكشف المسؤول المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه.



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