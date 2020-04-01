عمليات بغداد تعلن حصيلة المخالفين لقرار الحظر والعجلات التي تم حجزها

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن حصيلة المخالفين لقرار الحظر والعجلات التي تم حجزها.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي"، مبينة انها "تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم الأول من نيسان ٢٠٢٠ من القاء القبض على ٦٦٠١ مخالفاً فيما حجزت ٧٢٩ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٣١٢٦٥ غرامة".
وجددت القيادة شكرها "لجميع المواطنين الملتزمين بالحظر، مما يخفف العبء على القوات الأمنية التي تواصل عملها في الليل والنهار من أجل سلامة اهالي بغداد".
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