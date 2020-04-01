مصادر مقربه منه: الزرفي يعتزم تغيير منظومة العمل الحكومي

وقالت المصادر إن "الزرفي ينوي إيقاف الدعم الحكومي للوزارات الانتاجية وإلزامها بدفع أجور الماء والكهرباء واية خدمات أخرى ومعاملتها اسوة بالشركات الرابحة والمسؤولة عن تأمين الدعم اللوجستي ذاتيا، وإعتماد نظام وجبتي عمل بدلا من وجبة واحدة، لرفع مستوى وكفاءة الانتاج والتخلص من الترهل الوظيفي والبطالة المقنعة".ونوهت الى أن "رغبة الزرفي في حال تم تمرير كابينته الوزارية بربط وزارتي العمل والشؤون الإجتماعية والتجارة برئيس الوزراء مباشرة في إطار توليه لملف خفض مستوى الفقر في البلاد ودعم الأسر المتعففة ومعالجة البطالة، في إشارة واضحة الى تفعيل منظومة العمل بنظام البطاقة التموينية وايصالها الى المحتاجين فعليا، الى جانب ضبط الانفاق على الاسرة الفقيرة ضمن قانون الرعاية الإجتماعية".

واشارت تلك المصادر الى "إهتمامه بتحريك الكتلة النقدية المتداولة والمتوقفة حاليا بسبب عزوف المواطنين عن إيداع إموالهم في البنوك بسبب فقدانهم الثقة بالمصارف الحكومية والأهلية. فضلا على إقرار قانون جديد ينظم ويحرك عمل القطاع المصرفي في البلاد. الى جانب المباشرة بإعداد دراسة جدوى لنشاط وإنتاجية كل وزارة من الوزارات الحكومية، يرافقها إعتماد الحزم في ادارة المشاريع وفق مبدأ الثواب والعقاب".



ونوهت المصادر أيضا الى "انتهاء الفريق الإستشاري لرئيس الوزراء المكلف من وضع مواصفات وشروط محددة ينبغي توفرها في كل وزير من الوزراء المرشحين لتنسم حقائبهم في الكابينة المرتقبة، من دون الافصاح عن تلك الشروط والمواصفات".