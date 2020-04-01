اجتماع استثنائي بين الحكومة والبرلمان لبحث جهود مكافحة كورونا

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اجتماع استثنائي بين رئاسة مجلس النواب والحكومة عُقد لبحث جهود مكافحة وباء كورونا".

وأضاف البيان، " الاجتماع ناقش ايضا الأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة".