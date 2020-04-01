ترامب: إيران وأذرعها تخطط لشن هجوم مباغت ضد القوات الأمريكية في ‎العراق

كشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاربعاء، أن إيران وما وصفها "أذرعها" تخطط لشن هجوم مباغت ضد القوات الأمريكية في ‎العراق. وقال ترامب في تغريدة له، إن "‏إيران وأذرعها تخطط لشن هجوم مباغت ضد القوات الأمريكية في العراق".



وأضاف "ستدفع الثمن غاليا إذا قامت بذلك".

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