دراسة: فيروس كورونا يفضل الطقس البارد الجاف

كشفت دراسة إيطالية، عن وجود "تأثير للطقس" على انتشار وباء كورونا المستجد، وخلصت إلى أن الفيروس يفضل الطقس البارد الجاف.
وحلل أصحاب الدراسة العلاقة بين الزيادة في حالات كورونا المستجد والظروف المناخية، حيث لاحظوا أنه في المناخات الحارة والرطبة التي تتميز بها بعض المناطق الاستوائية، يبدو أن الوباء ينتشر بشكل أبطأ بكثير، فيما لا توجد منطقة مأهولة في العالم غير مناسبة لانتشار المرض.
وخلصت الدراسة إلى أن الظروف الجوية والمناخية تلعب دورا مهما جدا في التأثير على انتشار الأوبئة، كما يتضح من العديد من الدراسات التي أجريت على أمراض الإنفلونزا.
فعلى سبيل المثال، تنتشر فيروسات الإنفلونزا بشكل أقل وتكون أقل ثباتا في البيئات ذات المناخات الرطبة والحارة.
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