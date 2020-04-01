صحة الرصافة تطلق حملة الرصد الوبائي الاستباقي لإصابات كورونا

أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الأربعاء، عن إطلاق حملة الرصد الوبائي الفعال الاستباقية في مدينتي الصدر والزعفرانية تمهيدا لشمول كافة مناطق الرصافة للتحري عن الاصابات بفيروس كورونا.
واضاف انه "تم تهيئة فرق خاصة جوالة في ازقة المنطقتين والبحث عن الاصابات وتشمل كافة الدور والازقة وخاصة المجاورة للمنازل التي ظهرت فيها الاصابات".
واوضح الساعدي، انه "يتم معاينة افراد الاسر فردا فرد ومعاينة العلامات والاعراض له وفي حال وجود أي اعراض عند أي مريض يتم سحب نماذج المسحات المختبرية وترسل الى مختبر الصحة المركزي للتأكد من الاصابة من عدمها"، مشيرا الى انه "تم سحب العديد من العينات خلال اليوم الاول من الحملة وارسلت للمختبر وبانتظار النتائج".
وأشار الساعدي، إلى ان "الغرض من الحملة هو رصد الحالات والسيطرة على المصابين قبل نقل العدوى الى الاخرين"، لافتا الى ان "الحملة شملت النشرات التوعوية والتثقيفية للمواطنين وماهي الاجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والتأكيد على غسل اليدين المتكرر بعد كل ملامسة لاسطح الاشياء ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور الاعراض وتجنب التجمعات والتأكيد على الالتزام بحظر التجوال".
وتابع ان "الحملة لن تقتصر على منطقتي الصدر والزعفرانية وانما ستشمل كافة مناطق الرصافة وبمتابعة وجهود مباشرة لأبطال خط الصد الاول لملاكات صحة الرصافة".
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