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الديوانية تعلن تسجيل ست اصابات بكورونا وتؤكد شفاء ثلاث اخرى

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اعلنت دائرة صحة الديوانية، الاربعاء، عن تسجيل ست اصابات بفايروس ، مؤكدة شفاء ثلاث اخرى.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تم تسجيل 6 حالات مشخصة و3 حالات شفاء فضلا عن حالة واحدة وفاة لرجل كان يعاني من سرطان الرئة".

وأضاف البيان أنه "تم سحب (27 ) نموذج لحالة مشتبة بها وارسالها الى مختبر الصحة العامة".

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