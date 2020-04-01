الديوانية تعلن تسجيل ست اصابات بكورونا وتؤكد شفاء ثلاث اخرى

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تم تسجيل 6 حالات مشخصة و3 حالات شفاء فضلا عن حالة واحدة وفاة لرجل كان يعاني من سرطان الرئة".

وأضاف البيان أنه "تم سحب (27 ) نموذج لحالة مشتبة بها وارسالها الى مختبر الصحة العامة".