الديوانية تعلن تسجيل ست اصابات بكورونا وتؤكد شفاء ثلاث اخرى

اعلنت دائرة صحة الديوانية، الاربعاء، عن تسجيل ست اصابات بفايروس كورونا، مؤكدة شفاء ثلاث اخرى.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تم تسجيل 6 حالات مشخصة و3 حالات شفاء فضلا عن حالة واحدة وفاة لرجل كان يعاني من سرطان الرئة".
وأضاف البيان أنه "تم سحب (27 ) نموذج لحالة مشتبة بها وارسالها الى مختبر الصحة العامة".
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