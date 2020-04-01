الصحة العالمية: هناك حوالي 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لكورونا

اعلنت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء، أن هناك حوالي 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لكورونا. وابدت منظمة الصحة العالمية، بحسب "سكاي نيوز عربية"، "قلقها من الانتشار السريع لفيروس كورونا ". وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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