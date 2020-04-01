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زميله: هازارد مقرب من الله حيث تأجلت بطولة يورو 2020

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2020-04-01 | 18:37

زميله: هازارد مقرب من الله حيث تأجلت بطولة يورو 2020

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علق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، توماس مونييه، على إصابة مواطنه وجناح المميز، إدين هازارد، في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في .
وكان مونييه مشاركًا في احتكاك قوي مع هازارد لحظة إصابته في شهر نوفمبر الماضي، وهي إصابته الأولى التي غاب بسببها لمدة 3 أشهر عن ريال مدريد قبل أن ينتكس مرة أخرى في مباراة ليفانتي بالدوري الإسباني. إصابة هازارد عبارة عن شرخ في شظية الكاحل الأيمن، وبالتالي، خضع البلجيكي لعملية جراحية في بداية شهر اذار الجاري ومن المفترض أن يغيب عن الملاعب لمدة شهرين ونصف.

وتحدث مونييه عن الأمر في تصريحات لإذاعة التلفزيون البلجيكي الرسمية وقال: "لم أقصد أبدًا إيذاء هازارد وإصابته في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان".

وتابع: "أعتقد أن إدين مقرب من الله، حيث تأجلت بطولة يورو 2020 وبالتالي يمكنه المشاركة فيها بالعام المقبل".


وأضاف: "لم تكن لدي أي شكوك حول لحاق هازارد باليورو في حالة إقامته في نفس موعده، لأن الإصابة كانت في نوفمبر الماضي حتى بعض الانتكاسة كانت هنالك فرصًا أمامه للحاق بالبطولة".

وتأجلت البطولة الأوروبية لمدة عام لتقام في صيف 2021 في الفترة بين 11 حزيران وحتى 11 تموز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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