زميله: هازارد مقرب من الله حيث تأجلت بطولة يورو 2020

2020-04-01 | 18:37
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وتحدث مونييه عن الأمر في تصريحات لإذاعة التلفزيون البلجيكي الرسمية وقال: "لم أقصد أبدًا إيذاء هازارد وإصابته في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان".
وتابع: "أعتقد أن إدين مقرب من الله، حيث تأجلت بطولة يورو 2020 وبالتالي يمكنه المشاركة فيها بالعام المقبل".
وأضاف: "لم تكن لدي أي شكوك حول لحاق هازارد باليورو في حالة إقامته في نفس موعده، لأن الإصابة كانت في نوفمبر الماضي حتى بعض الانتكاسة كانت هنالك فرصًا أمامه للحاق بالبطولة".
وتأجلت البطولة الأوروبية لمدة عام لتقام في صيف 2021 في الفترة بين 11 حزيران وحتى 11 تموز.
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