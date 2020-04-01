زميله: هازارد مقرب من الله حيث تأجلت بطولة يورو 2020

وكان مونييه مشاركًا في احتكاك قوي مع هازارد لحظة إصابته في شهر نوفمبر الماضي، وهي إصابته الأولى التي غاب بسببها لمدة 3 أشهر عن ريال مدريد قبل أن ينتكس مرة أخرى في مباراة ليفانتي بالدوري الإسباني. إصابة هازارد عبارة عن شرخ في شظية الكاحل الأيمن، وبالتالي، خضع البلجيكي لعملية جراحية في بداية شهر اذار الجاري ومن المفترض أن يغيب عن الملاعب لمدة شهرين ونصف.

وتحدث مونييه عن الأمر في تصريحات لإذاعة التلفزيون البلجيكي الرسمية وقال: "لم أقصد أبدًا إيذاء هازارد وإصابته في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان".

وتابع: "أعتقد أن إدين مقرب من الله، حيث تأجلت بطولة يورو 2020 وبالتالي يمكنه المشاركة فيها بالعام المقبل".



وأضاف: "لم تكن لدي أي شكوك حول لحاق هازارد باليورو في حالة إقامته في نفس موعده، لأن الإصابة كانت في نوفمبر الماضي حتى بعض الانتكاسة كانت هنالك فرصًا أمامه للحاق بالبطولة".

وتأجلت البطولة الأوروبية لمدة عام لتقام في صيف 2021 في الفترة بين 11 حزيران وحتى 11 تموز.