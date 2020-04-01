بالوثيقة.. المصرف العراقي للتجارة يقرر تأجيل استيفاء اقساط القروض

تنشر الخليج 365، بالوثيقة تأجيل المصرف العراقي للتجارة استيفاء أقساط القروض للموظفين وغير الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف، وكذلك المستفيدين من قرض مشروع بسماية السكني وبدون فوائد لمدة شهرين ابتداءً من الأول من نيسان ولغاية نهاية أيار.

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