أعلنت السلطات الصحية الكندية عن تسجيل 16 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الوباء في البلاد بذلك من 89 إلى 105 أشخاص. وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ أمس من 7708 حتى 9017 حالة، حسب آخر بيانات وكالة الصحة العامة الكندية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم واحد.. تسجيل اكثر من الف اصابة جديدة بكورونا في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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