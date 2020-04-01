وزير الاعمار يقرر اعفاء المؤجرين من الدوائر البلدية من بدلات الايجار

قرر وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، الاربعاء، إعفاء المؤجرين من الدوائر البلدية من بدلات الايجار.
وقال ريكاني في بيان نشره على موقعه الرسمي بفيسبوك وتابعته الخليج 365، "اطمئن اخواني المواطنين من مشتري قطع الاراضي بموجب المادة ٢٥ من قانون بيع وايجار اموال الدولة بانهم لن يفقدوا حقهم بسبب مضي المدة القانونية للتسديد والبالغة ٣٠ يوما وان هذه المدة سيتم تمديدها".
وأضاف الريكاني، "كما قررنا ولخدمة المواطن سيتم اعفاء المؤجرين من الدوائر البلدية من بدلات الايجار".
وأضاف الريكاني، "كما قررنا ولخدمة المواطن سيتم اعفاء المؤجرين من الدوائر البلدية من بدلات الايجار".
وكان وزير الاعمار والإسكان وجه ، امس الثلاثاء، بتأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المقترضين من دائرة صندوق الاسكان العراقي التابع للوزارة لمدة ثلاثة أشهر.
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