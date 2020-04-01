الفتح: رئيس الجمهورية سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية خلال اليومين المقبلين

وقال الغبان في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين وسينتج عنه بطلان مرسوم التكليف".

وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف الذي ارتضى لنفسه ان يشترك في تجاوز حق الأغلبية لن يرى كرسي الرئاسة".

