الفتح: رئيس الجمهورية سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية خلال اليومين المقبلين

أعلن رئيس كتلة الفتح النيابية محمد سالم الغبان، الأربعاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيخضع للمسائلة القانونية خلال اليومين المقبلين.
وقال الغبان في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين وسينتج عنه بطلان مرسوم التكليف".
وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف الذي ارتضى لنفسه ان يشترك في تجاوز حق الأغلبية لن يرى كرسي الرئاسة".
وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف الذي ارتضى لنفسه ان يشترك في تجاوز حق الأغلبية لن يرى كرسي الرئاسة".
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