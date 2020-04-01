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اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الارهاب جنوبي بغداد

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الارهاب في منطقة عويريج جنوبي العاصمة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تلقي القبض على متهمين أثنين في منطقة عويريج".

وأضافت القيادة، أن "المتهمين مطلوبان وفق احكام المادة 4 ارهاب وذلك لانتمائهما لما تسمى ولاية الجنوب التابعة لعصابات داعش الإرهابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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