اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الارهاب جنوبي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الارهاب في منطقة عويريج جنوبي العاصمة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تلقي القبض على متهمين أثنين في منطقة عويريج".
وأضافت القيادة، أن "المتهمين مطلوبان وفق احكام المادة 4 ارهاب وذلك لانتمائهما لما تسمى ولاية الجنوب التابعة لعصابات داعش الإرهابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".
وأضافت القيادة، أن "المتهمين مطلوبان وفق احكام المادة 4 ارهاب وذلك لانتمائهما لما تسمى ولاية الجنوب التابعة لعصابات داعش الإرهابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".
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