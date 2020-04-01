غدا.. تسيير خمس رحلات لاعادة عراقيين عالقين

أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، عن تسيير خمس رحلات جوية يوم غد لإعادة عراقيين عالقين. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "سيتم تسيير خمس رحلات ضمن جدول مواعيد ووجهات رحلات الخطوط الجوية العراقية الأستثنائية ليوم غد الخميس". وأضافت أن "الرحلات تشمل رحلتين إلى تركيا وواحدة إلى طهران اضافةً إلى رحلتين إلى عمان واحدة منها كان من المفترض تسييرها اليوم، وأجلت إلى يوم غد حسب الموافقات الرسمية من الجانب الأردني".





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