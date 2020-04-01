تنشر الخليج 365، صورا لعراقيين في تركيا وهم في طريقهم الى بغداد. وقالت السفارة العراقية في تركيا في بيان مقتضب إنه "بإشراف مباشر من السفير حسن الجنابي تم تسيير اول رحلة من انقرة الى بغداد وعلى متنها 156 مواطنًا عراقيًا". وادناه الصور: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عراقيون عالقون بتركيا في طريقهم الى بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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