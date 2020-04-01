نائب يستبعد تمرير حكومة الزرفي داخل البرلمان

استبعد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، الاربعاء، تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي داخل مجلس النواب بسبب رفض قوى سياسية مؤثرة له، فيما اكد أن ليس لدى المكلف نية بالانسحاب وسيواصل عملية تشكيل الحكومة.
وأضاف أن "الأسماء المتداولة كبديل عن الزرفي لم تحصل على إجماع سياسي لكن طرحت لتُهيئ كبديل في حال رفض الزرفي أو انسحابه من التكليف"، مبيناً أن "الزرفي ليس لديه نية بالانسحاب أو الاعتذار وسيواصل عملية تشكيل الحكومة".
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح في الـ 17 من الشهر الجاري عدنان الزرفي برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، فيما ورفض كل من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلة العقد الوطني، وكتلة النهج الوطني، تكليف الزرفي من الرئيس برهم صالح، وعدت أنه بذلك تجاوز على جميع السياقات الدستورية والأعراف السياسية.
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