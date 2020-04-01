نائب يستبعد تمرير حكومة الزرفي داخل البرلمان

وقال العميري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الزرفي مازال يواجه اعتراضاً من تحالف الفتح ودولة القانون والحكمة وهذه القوى مؤثرة داخل مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "الزرفي قد لا يمر داخل مجلس النواب وقلّت حظوظه بشكل كبير بسبب الرفض الموجود في الوقت الحالي".وأضاف أن "الأسماء المتداولة كبديل عن الزرفي لم تحصل على إجماع سياسي لكن طرحت لتُهيئ كبديل في حال رفض الزرفي أو انسحابه من التكليف"، مبيناً أن "الزرفي ليس لديه نية بالانسحاب أو الاعتذار وسيواصل عملية تشكيل الحكومة".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح في الـ 17 من الشهر الجاري عدنان الزرفي برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، فيما ورفض كل من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلة العقد الوطني، وكتلة النهج الوطني، تكليف الزرفي من الرئيس برهم صالح، وعدت أنه بذلك تجاوز على جميع السياقات الدستورية والأعراف السياسية.