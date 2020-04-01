مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة .

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان "مجلس الوزراء بحث في جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان جهود مكافحة وباء كورونا والأوضاع الصحية والإقتصادية والخدمية، واصدر عدة قرارات ستعلن في نهاية الجلسة".

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